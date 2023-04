Giochi interessanti in offerta sul Play Store: Demon’s Rise e Deep Space da non perdere!

Si torna a parlare di offerte per app e giochi Android. Google rinnova costantemente le offerte presenti sul Play Store (qui trovate come installarlo), e per questa nuova settimana post pasquale troviamo nuovi titolo gratis o in sconto per un tempo limitato.

Andiamo quindi a vederli insieme nel dettaglio, ricordandovi anche come farsi rimborsare nel caso in cui un acquisto non dovesse soddisfarvi.