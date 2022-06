Abbuffata di offerte sul Play Store: Kingdom Rush, Iron Marines e tanto altro!

Il Play Store festeggia la fine delle scuole e l'inizio dell'estate con tantissime offerte, quasi esclusivamente legate a giochi e con titoli di primo livello come Kingdom Rush, Carcassone, Iron Marines e Ticket to Ride.

Ma le proposte non finiscono certo qui: andiamo a scoprirle insieme, dopo avervi ricordato che potete sempre chiedere il rimborso in caso non siate soddisfatti dell'acquisto.

Segui SmartWorld su News