Nuove offerte app sul Play Store: Data Defense, Hexologic e molto altro

Sul Play Store non mancano mai delle offerte per app e giochi e, come in questo caso, a volte possono essere interessanti. Nelle ultime ore sono stati infatti pubblicati diversi sconti per app e giochi Android. Andiamo a vederli insieme.

QR & Barcode Scanner GRATIS

Puzzle Words PRO GRATIS

Spelling Gaps PRO GRATIS

Cyber Fighters: Offline Game GRATIS

Legend of the Moon GRATIS

Data Defense 0,89€

Hexologic 0,99€

Quell+ 0,79€

Backrooms 0,59€

Car Costs Complete 1,99€

IELTS Practice Pro (Band 9) 1,69€

Pachoink! 0,69€

Gli sconti per i giochi e le app appena elencato dovrebbero essere disponibili almeno entro i prossimi giorni. In ogni caso aspettatevi che non durino per molto tempo.