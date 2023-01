Offerte app e giochi sul Play Store fino all'8 gennaio: Neo Monsters, Peace, Death! e altro

Che siate tornati dalle vacanze di Natale o stiate ancora approfittando delle ultime ore di ferie, siamo già rientrati tutti in un clima lavorativo, e più che mai è necessario trovare un modo per non farci sommergere dalle incombenze (ecco come funziona il benessere digitale).

Ecco quindi che il Play Store ci accoglie con una nuova serie di app e giochi in offerta per questo inizio di 2023, con proposte che vanno dal popolarissimo gioco Neo Monsters a utili app per la gestione delle finanze come Quanto posso spendere?. Ma non periamo altro tempo e andiamo a scoprire tutte le proposte!

