Offerte per app e giochi sul Play Store fino al 27 febbraio: Peppa Pig, Defense Zone 3 e altro

Siete pronti per la cascata di offerte del Play Store? Se la scorsa settimana abbiamo visto un'invasione di icon pack, da oggi potrete approfittare degli sconti su tantissimi giochi come la sempreverde Peppa Pig o Atom RPG, un gioco di ruolo adrenalinico che vi terrà incollati al vostro smartphone.

Ma non lasciatevi neanche sfuggire la saga completa di Defense Zone, gratis per un periodo limitato, e alcune app per chi vuole cimentarsi con il pianoforte. Non perdiamo altro tempo e andiamo quindi a scoprirle giochi e app in sconto fino al 27 febbraio, ricordandovi la nostra guida su come disinstallare le app Android!

