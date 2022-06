Nuove offerte per app e giochi sul Play Store: ecco le più interessanti

Nel mezzo del lungo weekend che stiamo vivendo il Play Store ci propone diverse offerte per app e giochi che possono rivelarsi interessanti. Nelle ultime ore sono stati infatti pubblicati diversi sconti per app e giochi Android. Andiamo a vederli insieme, ma prima vi ricordiamo come farsi rimborsare.

Crossroads: Roguelike RPG GRATIS

MAYATCH GRATIS

Money Manager: Expense tracker GRATIS

Falling Flowers Red GRATIS

Evoland 0,30€

Battle Chasers: Nightwar 3,99€

Star Vikings Forever 2,29€

Whispering Willows 2,29€

Three Kingdoms The Last Warlord 7,49€

Password Manager SafeInCloud 5,99€

Universe Astronomy For Kids 2,29€

Behind the Frame 4,59€

Assistive iTouch Pro OS 13.1 0,29€

SUI File Explorer PRO 0,49€

NoteLynX Pro Outliner Mindmap 1,89€

Gli sconti per i giochi e le app appena elencato dovrebbero essere disponibili almeno entro i prossimi giorni. In ogni caso aspettatevi che non durino per molto tempo.