Il nuovo widget dinamico di Keep è qui!

A distanza di neanche due settimane, la novità è già in fase di distribuzione , e possiamo dargli un'occhiata per vedere com'è stata implementata , oltre a ricordarvi come creare widget per Android .

Al MWC di Barcellona, Google ha annunciato una serie di novità riguardanti Android , Wear OS e Chrome . Una di queste riguardava un nuovo widget di Keep ( ecco come usare i widget sul telefono ), che a differenza di quelli attuali avrebbe permesso un' interazione diretta , senza dover passare dall'app.

Un nuovo widget con cui si può interagire direttamente

L'ultimo aggiornamento aggiunge un terzo widget, che è dinamico, nel senso che potete interagirvi senza aprire l'app. Il widget vi consente di aprire qualunque tipo di nota, ma in effetti funziona meglio con gli elenchi, in quanto potete segnare un punto dell'elenco come completato, o scorrere tra i diversi punti.

Se invece volete aprire l'app, potete cliccare sul collegamento in basso a destra. Nell'utilizzo, il widget è molto comodo, in quanto è praticamente come avere Keep sempre a portata di mano, ma non è perfetto. Come detto, se non si utilizza con un elenco ma con una nota normale, non serve a molto, in quanto cliccandoci sopra non succede nulla.

In secondo luogo, usandolo come elenco si vede che i pulsanti non sono perfettamente allineati alle voci dell'elenco, e in alcuni casi bisogna toccarli diverse volte perché vengano registrati.

Dal punto di vista estetico, il colore dello sfondo segue quello che avete impostato nell'app, ma questo non vale per quelli a fantasia di Keep, purtroppo.

In termini di funzionalità, il nuovo widget corrisponde al widget Elenco di Google Tasks, che ha visto un recente aggiornamento che ha portato finalmente il Material You.

Un'altra novità riguarda il selettore del widget note, che ora vede i pulsanti a forma di pillola, in pieno stile Material You.