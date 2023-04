Il menu di condivisione "definitivo" di Android 14 in azione su Chrome Beta

Google è costantemente a lavoro per rinnovare l'esperienza utente su smartphone Android , soprattutto grazie alle nuove versioni del robottino verde. La prossima sarà Android 14 , che in parte già conosciamo grazie alle prime Developer Preview .

La novità principale del nuovo menu di condivisione di Android consiste essenzialmente nell'uniformità dell'interfaccia di condivisione, anche all'interno di app. Abbiamo un esempio immediato di ciò che è già disponibile con l'app Chrome Beta sulla Developer Preview 2 di Android 14.

Le immagini che trovate in galleria infatti mostrano infatti il nuovo menu condivisione che si vede in Chrome Beta, con la barra superiore che include tutte le opzioni che si trovano anche a livello di sistema: Copia, Copia link, Invia ai tuoi dispositivi, QR code e Stampa.

Queste opzioni di norma vengono visualizzate per la condivisione di qualsiasi contenuto su Android 14. Come sottolineato dai rumor precedenti, con Android 14 gli sviluppatori potranno sfruttare delle nuove API per uniformare il menu di condivisione all'interno delle loro app con quello disponibile a livello di sistema Android. Oltre a questo, si potranno mostrare delle opzioni personalizzate specifiche per ogni tipo di file in condivisione.

Quanto appena visto su Chrome Beta dunque è già disponibile per coloro che hanno la DP2 di Android 14. Per abilitare il nuovo menu di condivisione dovrebbe essere sufficiente abilitare il flag presente all'indirizzo chrome://flags/#share-sheet-migration-android.