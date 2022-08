Nuova ventata di Material You per Gboard: ecco le novità in arrivo

Grazie al teardown svolto da 9to5Google è stato infatti possibile scovare quali sono le novità per Gboard alle quali sta lavorando Google. Tra queste troviamo degli importanti aggiustamenti per l'interfaccia grafica della nota tastiera virtuale.

Nelle ultime ore Google ha rilasciato uno dei tanti aggiornamenti per la sua nota tastiera virtuale, il quale non ha introdotto particolari novità ma che ha lasciato intravedere quelle che vedremo nel prossimo futuro .

Google rappresenta un punto di riferimento anche nel settore delle app e dei servizi per smartphone , soprattutto per dispositivi Android . Tra questi troviamo sicuramente Gboard .

Le immagini che trovate nella galleria a fine articolo mostrano come sarà il nuovo look della tastiera: le novità sono concentrate nella barra superiore, dove il pulsante per accedere al menù overflow corrisponde ad un'icona di griglia 3 x 3. Anche i vari tab associati alle diverse opzioni rapide del menù overflow sono stati aggiornati.

Queste due introduzioni confermano la volontà di Google di rendere l'interfaccia grafica di Gboard sempre più coerenti con le più recenti linee guida del Material You.

Oltre a queste, vediamo anche come Google intende ridisegnare leggermente le opzioni tra le impostazioni della tastiera, rendendole più ampie. Inoltre, vediamo anche come intenda rendere uniforme l'adozione dei nuovi interruttori a forma di ellisse nelle impostazioni dell'app.

Quanto appena visto non è ancora stato introdotto a livello pubblico. Ci aspettiamo che entro i prossimi aggiornamenti di Gboard arriveranno in maniera ufficiale.