Il nuovo look di Chrome è un inno al Material You

Torniamo a parlare di Chrome, il più popolare e diffuso browser web. Nelle ultime ore sono emerse importanti novità che riguardano la sua versione per smartphone.

La novità introdotta da Google per Chrome è dedicata nello specifico per dispositivi con display grandi. Ci riferiamo quindi a tablet e smartphone pieghevoli.

Le immagini che trovate in galleria mostrano di cosa si tratta. Google Chrome sfoggia un nuovo look per la sua interfaccia grafica. Le novità si concentrano nella parte superiore dell'interfaccia: vediamo infatti una nuova visualizzazione dei Tab correnti, evidenziati della stessa tonalità del colore dell'interfaccia grafica di sistema. Inoltre, vediamo anche un nuovo pulsante per aggiungere nuovi Tab sempre in linea con la tonalità di sistema Android.