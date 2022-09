Le chiamate hanno un nuovo look con Google Telefono: come abilitarlo

Google è particolarmente presente nel mondo smartphone non solo grazie ad Android, il sistema operativo presente su milioni di dispositivi, ma anche per le sue app e servizi.

Tra questi troviamo Google Telefono, l'app che da sempre permette la gestione di chiamate e rubrica su specifici modelli di smartphone, come i Pixel ad esempio. Nelle ultime ore proprio quest'app ha ricevuto un'interessante novità.

Gli screenshot che trovate qui sotto mostrano la prima novità: si tratta di una nuova interfaccia grafica dedicata alle chiamate in corso. Questa non è più centrata su un'interfaccia con elementi disposti centralmente a griglia, in favore di un'interfaccia più minimale, con gli elementi disposti in una barra inferiore.

Le immagini mostrano anche come tali elementi, corrispondenti ai collegamenti per accedere al tastierino e al vivavoce, siano anche di dimensioni ridotte rispetto alla versione precedente dell'interfaccia.