Arriva il nuovo look per l'app Trova Dispositivo di Google: l'avete ricevuto?

Spesso abbiamo parlato della costante presenza di Google non solo per quanto riguarda il settore smartphone ma anche per quanto riguarda le sue app e servizi disponibili per i vari dispositivi Android .

L'aggiornamento per l'app Trova Dispositivo apporta un nuovo look a tutta la sua interfaccia grafica. Le immagini che trovate nella galleria in basso mostrano il nuovo design dell'interfaccia, molto più coerente con il Material You che troviamo in Android 13 e nelle principali app di Google.

Troviamo una sezione dedicata ai propri dispositivi molto più grande rispetto al design precedente. La modalità di localizzazione su mappa è ora caratterizzata da uno sfondo scuro. Inoltre, questo aggiornamento introduce anche una funzionalità di tracciamento avanzato che però risulta non ancora attivo, probabilmente verrà distribuito in futuro.

Questo update è di particolare rilevanza perché l'app Trova Dispositivo risultava una delle pochissime app Google rimaste molto indietro in termini grafici. Il look precedente infatti risaliva a diversi anni fa, quando il Material Design e il Material You non erano stati ancora introdotti.

L'aggiornamento per l'app Trova Dispositivo fa riferimento alla build 2.5.001 ed è in fase di distribuzione automatica attraverso il PLay Store. Se non voleste attendere la ricezione automatica, qui sotto trovate il link per il download e installazione manuale.