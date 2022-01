Nuovo Launcher per il display esterno del Samsung Z Flip 3

Non si può negare l'esperienza di Samsung sui pieghevoli: in totale l'azienda sud-coreana ad oggi ha rilasciato sul mercato ben cinque device foldable, due dei quali non sono altro che una rielaborazione moderna dei cellulari a conchiglia; sembra però che un team di sviluppo sia riuscito ad aggiungere funzioni che neppure Samsung aveva ideato.

Nonostante il Galaxy Z Flip 3 abbia infatti un display esterno decisamente più grande del suo predecessore, tuttora è ben lontano da venire sfruttato al massimo delle sue potezialità, limitandosi alle funzioni di uno smartwatch leggermente più grande, ed è qua che viene in aiuto un nuovo launcher chiamato CoverScreen OS. Esso non solo permette una visione migliorata delle notifiche e dei toggle, ma aggiunge l'app drawer e addirittura un task manager, permettendo di muoversi tra le app recenti.

Per il corretto funzionamento di CoverScreen OS dovete concedere i permessi che vi chiederà in fase di installazione e sarà necessario impostare Bixby tenendo premuto il tasto di accensione. Qua sotto trovate un video che mostra il nuovo launcher in azione.

Scarica da Play Store