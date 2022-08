Google cerca utenti per testare un nuovo design dell'app Home

gruppo di tester altamente coinvolti che sono disposti ad aiutare Google Nest a testare un prodotto non rilasciato

Dopo una serie di novità dal punto di vista grafico implementate nel corso della prima parte dell'anno , il gigante della ricerca ha infatti lanciato un nuovo programma per chiedere agli utenti Nest di testare un "design di nuova generazione dell'app Google Home".

Sembra che Google non abbia ancora finito di mettere mano all'app Home , dedicata alla gestione dei dispositivi smart connessi all'account personale.

I partecipanti al programma, che si concentrerà sul design di prossima generazione dell'app Google Home, dovranno possedere dispositivi Google Nest e firmare un accordo di non divulgazione.

Ma cosa significa "design di nuova generazione"? Forse potrebbe essere qualcosa di simile a quanto visto all'I/O 2022 di maggio, dove Google aveva mostrato un'app Home riprogettata per tablet Android, che in gran parte ha lo stesso aspetto di oggi a parte un'interfaccia ottimizzata per dispositivi a grande schermo a due pannelli.