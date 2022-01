Nuovo arrivo al cimitero Google: addio all'app dei VIP

Chi frequenta il mondo Android e Google avrà sentito nominare almeno una volta il cimitero Google, un termine coniato per rappresentare tutte quelle app e servizi che nel corso degli anni sono stati mandati in pensione senza troppe cerimonie da BigG.

Il nuovo addio è per Google Cameos, l'app dedicata alle celebrità lanciata ufficialmente un paio di anni fa. L'app aveva lo scopo di concedere alle celebrità di registrare dei video per i loro fan, per poi caricarli online e renderli disponibili per tutti. Sin da subito ci siamo accorti che Google Cameos non ha ricevuto grandi consensi e pochi VIP vi hanno aderito: tra i pochi che l'hanno usata troviamo The Rock, Kevin Hart e Kylian Mbappé.