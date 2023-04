I nuovi widget di Google Contatti sono bellissimi

Google dimostra sempre di tenere costantemente alle app e ai servizi che offre per i dispositivi Android e non solo. Tra quelle che ultimamente hanno ricevuto le maggiori novità troviamo anche l'app Contatti.

Google Contatti ha ricevuto una rinfrescata in termini di design proprio qualche settimana fa, in linea con le caratteristiche del Material You che abbiamo visto sul sistema Android e su quasi tutte le app Google. Ora arrivano anche nuovi widget.

Le immagini che trovate qui in basso mostrano proprio i nuovi widget. Questi widget sono di vario tipo: troviamo quello che punta a uno specifico contatto salvato, con il quale è possibile accedere direttamente alla pagina dedicata al contatto nell'app Contatti. Ciò che cambia è il design, che si apprezza maggiormente ridimensionando il widget rendendolo di larghezza pari a 3 unità. In questo caso vediamo come anche il nome del contatto viene mostrato.