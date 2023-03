Questi potrebbero essere i nuovi controlli per la domotica di Google Home

Da diversi anni ormai vediamo Google fortemente impegnata nel campo della domotica, offrendo app e servizi per smartphone e dispositivi mobili come interfaccia per i vari dispositivi smart sul mercato. In questo Google Home (questa è la guida per attivare o disattivare i suoni di ascolto) è la casa della domotica per i prodotti smart compatibili.

Nel corso degli ultimi anni Google Home si è evoluta parecchio, in termini di funzionalità e in termini di interfaccia grafica. All'orizzonte ci sarebbero ulteriori novità grafiche, alle quali possiamo già dare un'occhiata approfondita.

Gli screenshot che trovate qui sotto mostrano un'anteprima dei nuovi controlli per la domotica, a confronto con il look attualmente disponibile per tutti.