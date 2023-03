Le nuove schede di Chrome ora includono le ricerche passate: come sbarazzarsene

Google Chrome è il browser più usato al mondo, anche grazie alla sua onnipresenza su tutte le piattaforme, sia che parliamo di smartphone e sia che si tratti di PC e tablet.

Il popolare browser di Google, questa è la guida per impostarlo come predefinito, ha appena ricevuto una novità che potrà risultare utile per alcuni e fastidiosa per altri. Si parla della possibilità di visualizzare le ricerche recenti.

Come potete vedere dagli screenshot in basso, ora l'app Android di Chrome propone nella sua pagina iniziale le ricerche effettuate in precedenza con il browser. Le ricerche effettuate in precedenza sono riconoscibili perché sono caratterizzate da un'icona a forma di lente di ingrandimento.

Questa opzione è attiva di default e chiaramente offre il collegamento diretto alle ricerche in questione. L'abbiamo ricevuta e per nostra esperienza sembra che la funzionalità prediliga mostrare le ricerche effettuate in precedenza con più frequenza.