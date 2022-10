A Google piace cambiare: nuove icone per Messaggi, Telefono e Contatti

Conosciamo ormai bene la costante presenza di Google nel settore smartphone, presenza che riguarda anche l'aspetto delle app per dispositivi mobili. Canale Telegram Offerte Nelle ultime ore sono trapelate importanti informazioni che riguardano alcune delle più diffuse app Google per smartphone Android. Nello specifico parliamo di Google Telefono, Contatti e Messaggi e riguardano l'aspetto grafico. Sembra infatti che Google sia praticamente pronta a lanciare delle nuove icone per queste app. L'immagine che trovate qui sotto riguarda la nuova icona di Google Messaggi, e dovrebbe addirittura essere già in fase di distribuzione per gli utenti. Sicuramente vediamo un rinnovamento grafico che rende l'icona dell'app più coerente con il design attuale di Android.

Oltre a questa arrivano nuove icone anche per le app Contatti e Telefono. Si tratta di un rinnovamento grafico, a detta di Google stessa, in linea con il nuovo concept del Material You che troviamo su Android 12 e Android 13. L'aspetto ci sembra coerente anche con l'icona dell'app Chat. Qui sotto vedete un esempio rapido di come appariranno le nuove icone che sta per introdurre Google.