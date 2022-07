La nuova UI per le playlist di YouTube Music è in distribuzione su smartphone Android

YouTube Music è uno dei servizi di streaming audio più diffusi ed è sempre al centro di nuovi aggiornamenti, negli ultime settimane soprattutto su Wear OS, ma da qualche tempo si sono rincorse voci anche di un redesign della UI su telefoni e tablet Android. Un paio di mesi fa era infatti apparsa un'indicazione di una nuova UI per le playlist, avvistata da alcuni utenti e prontamente rimbalzata sul web, mentre qualche tempo dopo l'aggiornamento aveva coinvolto i tablet Android, con una nuova UI sia per le playlist che per gli album. Ora sembra che la prima novità è in via di distribuzione anche sugli smartphone: vediamo cosa cambia. Segui AndroidWorld su News Come si può vedere dall'immagine sotto, l'interfaccia utente mostra un'immagine di copertina molto più grande rispetto a prima (a sinistra la vecchia UI, a destra la nuova) con sopra l'indicazione del creatore della playlist e dell'ultimo aggiornamento, e la copertina sfocata a fare da sfondo. Subito sotto troviamo il nome della playlist e più oltre i controlli per il download, la modifica (dettagli e ordine), la riproduzione casuale o la riproduzione, la condivisione e un menu che include elimina, riproduci dopo e altro ancora.

Nuova UI playlist YouTube Music. A sinistra la vecchia interfaccia, a destra la nuova. Fonte: 9to5Google e Reddit

Successivamente, troviamo l'elenco dei brani e in fondo c'è il conteggio e la durata dei brani (solo su playlist personali, non mix). Mentre si scorre verso il basso, nell'angolo in basso a destra viene visualizzato un pulsante in sovrimpressione (immagine sotto) per la riproduzione casuale. Sui dispositivi compatibili, l'orientamento orizzontale sfrutta una vista a due colonne.

Pulsante per la riproduzione casuale in sovrimpressione

La riprogettazione ha un aspetto molto più moderno e pulito, ed è uguale a quanto visto a giugno su dispositivi dotati di un grande schermo come tablet Android e Chromebook (immagine sotto).

Interfaccia playlist YouTube Music tablet