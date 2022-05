La nuova app "Now in Android" di Google punta ad aiutare gli sviluppatori a creare app migliori

Durante l'evento Google I/O 2022, è stata presentata una nuova app dedicata agli sviluppatori: si tratta di "Now in Android". L'app si pone l'obiettivo di aiutare gli sviluppatori a rimanere aggiornati su tutte le aree di sviluppo di Android e a mostrare le migliori soluzioni per risolvere problemi complessi di cui non si occupano le altre applicazioni sample.

Lo sviluppo della nuova applicazione è in corso, tanto che la versione attualmente disponibile su GitHub è una alpha contenente: