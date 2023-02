Quante novità su WhatsApp! Descrizioni sui documenti, più media e non solo

WhatsApp si conferma come uno dei punti di riferimento assoluti nel settore smartphone e dei dispositivi mobili in termini di piattaforme per la messaggistica istantanea.

Nelle ultime ore sono emerse delle importanti novità proprio per WhatsApp, e in particolare per l'app Android del noto servizio di messaggistica. Con l'ultima versione beta di WhatsApp per Android sono infatti arrivate una serie di novità a livello funzionale di rilievo. Andiamo a vederle insieme.

Descrizioni per i documenti

Per tutti i documenti condivisi in chat tramite l'app Android di WhatsApp sarà possibile aggiungere una descrizione testuale. Questa opzione è identica a quanto già disponibile nell'ambito della condivisione di immagini e video in chat.

La novità dovrebbe essere disponibile per tutti coloro che hanno aderito a WhatsApp Beta per Android e hanno aggiornato l'app almeno alla versione 2.22.22.7.

Più spazio per le descrizioni dei gruppi

Con la versione 2.23.3.9 di WhatsApp Beta per Android arriva la possibilità di estendere lo spazio a disposizione per la descrizione dei gruppi chat sulla piattaforma.

Condivisione fino a 100 immagini e video

WhatsApp allarga sempre di più la possibilità di condividere immagini e video nelle sue chat. Il nuovo limite massimo è 100 immagini o video condivise all'interno della stessa chat.

La novità dovrebbe essere disponibile a partire dalla versione 2.23.4.3 di WhatsApp Beta.

Benvenuti avatar

Sicuramente non è una delle novità più recenti, ma rinnoviamo il benvenuto agli avatar su WhatsApp. La possibilità di creare avatar personalizzati a partire da una foto personale è ormai disponibile anche per coloro che hanno la versione stabile dell'app.