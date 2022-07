Le prossime novità di WhatsApp ve le dirà... WhatsApp!

Probabilmente qualcuno seguirà persino l'account ufficiale di Twitter della società per essere sempre aggiornato in tempo reale (al netto delle anticipazioni), ma nel nuovo aggiornamento sul canale beta per Android gli sviluppatori di WhatsApp sarebbero al lavoro su una nuova funzionalità che vi avviserà direttamente sul vostro smartphone !

Chi è molto interessato alle ultime novità di WhatsApp probabilmente seguirà con attenzione queste pagine , dove cerchiamo di anticiparvi subito le nuove funzioni, come per esempio l'atteso trasferimento delle chat da Android a iOS .

Come si può vedere dallo screenshot qui sopra, la chat ufficiale di WhatsApp vi consentirà di

essere sempre aggiornati sulle ultime notizie rilasciate agli utenti

sulle ultime notizie rilasciate agli utenti ricevere suggerimenti e trucchi per migliorare la vostra esperienza con l'app

per migliorare la vostra esperienza con l'app ricevere informazioni per saperne di più su privacy e sicurezza

La notifica che vedete sopra arriverà automaticamente alla prima adesione alla chat di WhatsApp, quando la funzione sarà attiva, ma ancora non sappiamo poi come saranno impostati gli altri messaggi.

Come tutte le chat di WhatsApp, anche questa è crittografata end-to-end, quindi i messaggi non possono essere intercettati da terze parti. Inoltre, anche se aderite di primo acchito alla chat, se più avanti cambiate idea e non volete più ricevere aggiornamenti, potete bloccarla così da non essere più disturbati.

Come per altre funzioni di WhatsApp, anche questa non è disponibile agli utenti, neanche ai partecipanti del canale beta, ed è stata attivata attraverso le linee di codice dai ragazzi di WABetaInfo. Ancora non sappiamo quando verrà rilasciata al pubblico, ma sicuramente vi avviseremo quando avremo più informazioni.

Per concludere, cosa suggerisce questo? Essere collegati al canale ufficiale di WhatsApp vi darà sempre accesso immediato alle informazioni "ufficiali", ma per sapere in anteprima cosa succederà alla vostra app preferita, continuate a seguirci!