Novità per le playlist su YouTube per Android TV: finalmente la visualizzazione è completa

Google ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento per la sua app Android TV di YouTube, con le attese novità che coinvolgono la corretta visualizzazione delle playlist.

Dopo il nuovo aggiornamento, YouTube per Android TV e per le altre piattaforme smart TV permette agli utenti di visualizzare tutti i contenuti inclusi in una playlist, una volta che si effettua il tap per accedervi. In precedenza, invece la playlist veniva semplicemente riprodotta una volta effettuato l'accesso.