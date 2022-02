Novità per Google Messaggi: aggiornamento grafico e integrazione con Foto

Google ha appena introdotto un paio di interessanti novità per Messaggi, la sua app dedicata alla gestione degli SMS e, dagli ultimi tempi, dalla messaggistica RCS.

La prima novità consiste in un aggiornamento grafico dell'app Messaggi: come mostrato dagli screenshot in galleria, è stato introdotto il drawer di navigazione laterale, dal quale sarà possibile accedere alle varie sezioni dell'app e alle impostazioni. In alto a destra si troverà l'icona relativa al profilo personale.