Novità in vista per YouTube Music: suggerimenti per le radio e playlist rinnovate

YouTube Music è il servizio di streaming musicale lanciato da Google diversi anni fa e che man mano si arricchisce di nuove funzionalità. Nelle ultime ore ne sono emerse un paio ancora in fase di sviluppo.

Stando al recente teardown dell'app YouTube Music svolto da 9to5Google, per l'app su Android e iOS del servizio potrebbero arrivare dei nuovi suggerimenti automatici per stazioni radio categorizzate in base al genere musicale e all'artista. Come vedete dagli screenshot in galleria, tali suggerimenti cambieranno automaticamente a ogni refresh della sezione home.