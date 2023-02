Novità per Health Connect con Android 14

Health Connect è disponibile anche per noi utenti italiani, con il nome Connessione Salute , e consiste in un servizio per la sincronizzazione dei dati sulla salute e sulle attività sportive, quelli che solitamente vengono rilevati con smartwatch e smartband. Abbiamo parlato a fondo del funzionamento di Health Connect e della possibilità di sincronizzare i dati Samsung Health con Fit tramite Health Connect.

A valle della prima Developer Preview di Android 14 rilasciata da Google pochi giorni fa, apprendiamo un'interessante novità in arrivo per Health Connect. Nella prima Developer Preview infatti troviamo Health Connect direttamente implementata nelle impostazioni di Android.

Come vedete dagli screenshot in galleria, con Android 14 le impostazioni per gestire Health Connect sono localizzate in Sicurezza e privacy > Privacy > Health Connect.

Al momento non sembrano esserci delle novità a livello funzionale per le opzioni di Health Connect.

Non sappiamo se Google ha in mente di estendere le potenzialità di Health Connect con Android 14. Ci aspettiamo che sicuramente verrà estesa la compatibilità di Health Connect ad altri servizi. Nel frattempo vi ricordiamo la nostra guida per sincronizzare Garmin, Huawei e non solo con Google Fit.