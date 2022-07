Nova Launcher 8.0 arriva in beta: temi dinamici Material You, nuove gesture e impostazioni, altro

Una delle peculiarità principali del mondo Android e dei suoi smartphone consiste nelle tante possibilità di personalizzazione. Questo aspetto è stato sempre al centro di Android, sin dalla sua nascita.

Tra i metodi per personalizzare il proprio smartphone alla portata di tutti troviamo sicuramente i launcher di terze parti. Tra questi Nova Launcher è stato sempre in prima fila per affidabilità, varietà di alternative e supporto software. C'è stato un tempo in cui molti utenti Android installavano Nova Launcher come prima app sullo smartphone, senza nemmeno soffermarsi sulle possibilità del launcher stock. Negli ultimi anni l'attenzione per i launcher di terze parti è andata un po' scemando, anche grazie ai produttori di smartphone, a partire da Google, che hanno iniziato a curare maggiormente l'aspetto dell'interfaccia grafica.

Ma Nova non si è mai arreso, il team dietro il suo sviluppo ha continuato a supportare il launcher con piccoli aggiornamenti e aggiustamenti e ora sembra proprio tornare alla carica. Nelle ultime ore è stata rilasciata la prima beta di Nova Launcher 8.0, una build che introduce un bel numero di novità sostanziali, come non si vedeva da tanto tempo. Andiamo subito a vedere le novità introdotte:

Supporto ufficiale ai temi dinamici di Android 12. Il Launcher è ora basato sul codice AOSP di Android 12L , un cambiamento molto significativo che apre al supporto di tutte le novità grafiche introdotte con Android 12.

di Android 12. Il Launcher è ora basato sul , un cambiamento molto significativo che apre al supporto di tutte le novità grafiche introdotte con Android 12. Rinnovamento generale delle impostazioni di Nova. Ora l'interfaccia grafica somiglia molto a quella delle Impostazioni di Google.

di Nova. Ora l'interfaccia grafica somiglia molto a quella delle Impostazioni di Google. Nuova gesture a destra e a sinistra nella sezione desktop.

a destra e a sinistra nella sezione desktop. Nuova modalità immersiva per le cartelle.

per le cartelle. Fix e miglioramento del supporto per i dispositivi aggiornati ad Android 13.

Insomma, il nuovo Nova Launcher 8 promette davvero bene. Ci aspettiamo che dopo questa prima beta arrivino ulteriori novità e ottimizzazioni. Chissà che questo non convinca i vecchi amanti del launcher a tornare ad utilizzarlo.

Per provare subito tutte le novità di Nova Launcher 8 potete far riferimento al gruppo Discord che ha creato il team di sviluppo. Se non volete aderire al gruppo, dove comunque sarete in grado di confrontarvi con gli altri utenti che stanno provando la beta, potete scaricare direttamente l'apk della nuova beta tramite il link che trovate qui sotto.