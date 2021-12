Il miglior launcher Android compie 10 anni

È in circolazione da 10 anni , una storia lunga quasi quanto quella di Android , o quantomeno quanto gli anni del successo e della consacrazione. Parliamo di Nova Launcher , una delle app di questo genere più apprezzate di sempre, e che possiamo definire il miglior launcher Android , anche solo per la durata dell'impegno profuso, sempre sul pezzo, versione dopo versione.

Peccato che non ci sia una promozione in corso per festeggiare questi primi 10 anni, ma del resto la versione Prime è stata in offerta così tante volte che probabilmente ve la sarete accaparrata già, vero? In ogni caso: tanti auguri a Nova Launcher, 100 di questi giorni!