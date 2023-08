NotiGuy: come avere un notch con Dynamic Island su Android

Sin dalla sua nascita abbiamo lodato Android per le tante possibilità di personalizzazione che concede ai suoi utenti. E dove non arriva il sistema operativo a personalizzare, ci pensano le app di terze parti.

Possibilità quasi infinite, non un campione di grafica

L'app NotiGuy è un'app molto semplice e interessante che è stata sviluppata dallo stesso creatore di Touch the Notch, un'app che abbiamo provato qualche giorno fa e che ci ha sopreso positivamente. Sulla stessa lunghezza d'onda NotiGuy è molto valida, ma non per questo non migliorabile.

L'app in sostanza permette di avere tutte le informazioni offerte dalla Dynamic Island di iPhone su Android. L'app sfrutta lo spazio riservato al notch o al foro della fotocamera frontale sui dispositivi Android per creare un'area fittizia con sfondo nero per mostrare notifiche in arrivo, informazioni sulla carica della batteria e sui contenuti multimediali in fase di riproduzione.

Come vedete dagli screenshot in galleria, gli utenti potranno scegliere quale forma dare all'area di notifica, quali colorazioni e quante informazioni mostrare. Infatti, è possibile scegliere tra un look più ampio di forma rettangolare oppure per un look più minimale che prevede un'area di notifica a forma di ellisse.

Tra le personalizzazioni a disposizione degli utenti vi sono anche la possibilità di scegliere per quanto tempo mostrare l'area di notifica, e anche scegliere quali app possono generare le notifiche nell'area di NotiGuy. Insomma, gli utenti possono personalizzare la Dynamic Island fittizia davvero come vogliono.

Oltre a queste funzionalità dedicate esclusivamente alle notifiche delle app, troviamo anche delle opzioni per mostrare lo stato di carica tramite l'evidenziamento del contorno del notch o del foro della fotocamera frontale, mostrare quando la ricarica è conclusa oppure quando la batteria è scarica. In questo approccio ritroviamo la filosofia sulla quale si basavano i LED di notifica che andavano molto di moda fino a qualche anno fa nel panorama Android.

Infine, troviamo anche delle possibilità di personalizzazione delle gesture attorno o sopra il notch per completare azioni rapide o aprire app specifiche. Questo è esattamente quello che offre, in maniera anche più completa, l'app Touch the Notch.

Insomma, l'app NotiGuy funziona molto bene nel quotidiano, ed effettivamente apporta un vantaggio in termini di grafica e tempo sul proprio smartphone. Peccato che gli effetti grafici, gli elementi grafici, il layout e il font utilizzati non appaiono così aggiornati come ci si aspetterebbe da un'interfaccia grafica attuale. Speriamo che con il tempo lo sviluppatore ponga maggiore attenzione a questo aspetto.

Uno dei suoi rivali più validi è dynamicSpot, un'app che abbiamo provato lo scorso anno, la quale in termini di interfaccia ed effetti grafici appare più curata ma che sicuramente offre meno possibilità di personalizzazione.