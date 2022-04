Nothing Launcher ufficiale su Android: in cosa distingue e come scaricarlo

A diverse settimane dall'evento in cui è stato preannunciato il Nothing Phone (1), lo smartphone dell'azienda fondata da Carl Pei, arriva un'ulteriore novità su quel fronte. Parliamo di Nothing Launcher, un nuovo launcher di terze parti per dispositivi Android.

Nothing Launcher ci fornisce sostanzialmente un assaggio di quello che vedremo su Nothing Phone (1), almeno in termini di interfaccia grafica e di animazioni grafiche. Nothing Launcher presenta alcune peculiarità interessanti, che lo distinguono dalla maggior parte degli altri launcher Android: