Nothing Launcher beta in download per tutti gli Android 11+

Il Nothing Launcher è ora disponibile al download per tutti i dispositivi con Android 11 e successivi. Rilasciato inizialmente solo per pochissimi smartphone (S21, S22 e Pixel 5 / 6), adesso il launcher di Nothing arriva in un colpo solo su un ben più ampio numero di dispositivi.

Siamo ancora in beta, e non ci sono novità particolari che non avessimo già visto in passato, ma almeno ora saranno molti di più gli utenti che potranno provare il look del futuro smartphone di Carl Pei e soci.

Vi ricordiamo infatti che Nothing è un'azienda fondata dall'ex dirigente di OnePlus, che lo scorso anno ha lanciato gli ottimi Ear (1), degli auricolari true wireless diversi dalla massa, e che adesso è attesa alla prova del nove con il suo primo smartphone, che potrebbe debuttare (coincidenza!) il 9 giugno prossimo.

Se non doveste ancora vedere il Nothing Launcher scaricabile dal vostro smartphone sarà solo questione di una breve attesa. L'aggiornamento è in rilascio tramite Play Store, ed ormai dovrebbe volerci poco prima che sia disponibile per tutti gli smartphone compatibili. A seguire vi lasciamo un nostro breve video di presentazione del launcher stesso.

Scarica da Play Store