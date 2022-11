Niagara Launcher firma la sua indipendenza dal Play Store

Il mondo degli smartphone Android è stato da sempre caratterizzato da un grande grado di personalizzazione, anche per coloro che abitualmente non ricorrono al modding. Tra gli strumenti di personalizzazione più semplici e alla portata di tutti troviamo sicuramente i launcher.

I launcher di terze parti sono presenti su Android sin dalla sua notte dei tempi, e permettono di personalizzare in maniera rilevante l'interfaccia utente e non solo. Tra quelli più noti ci viene subito in mente Nova Launcher, che però negli ultimi tempi ha perso smalto. In compenso negli ultimi anni anche Niagara Launcher si è guadagnato buona fame.

Nelle ultime ore Niagara ha ricevuto un nuovo e significativo aggiornamento, con il quale firma la sua indipendenza dal Play Store. Gli sviluppatori hanno infatti reso possibile l'installazione e il collegamento al profilo premium di Niagara, per coloro che sottoscrivono l'abbonamento alla versione Pro, anche senza dover passare dal Play Store.