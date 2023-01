Nearby Share sempre più presente in Files by Google: ecco dove

Torniamo a parlare delle diverse app che Google propone per i dispositivi Android. Tra quelle più recenti troviamo Files, l'app che permette di gestire i file presenti nello storage interno con alcune interessanti funzionalità smart.

Nelle ultime ore è stata introdotta una novità a livello di interfaccia grafica, la quale riguarda soprattutto Nearby Share. Quest'ultimo servizio è arrivato in Italia come Condivisione nelle vicinanze e offre la possibilità di condividere rapidamente file e contenuti multimediali con altri dispositivi Android. Quello che possiamo intendere come l'omologo di AirDrop per Android.