Volete nascondere il vostro stato su WhatsApp? L'ultima beta allarga la funzione a più utenti

Ma come funziona questa impostazione per la privacy ? Semplicemente andando nelle Impostazioni dell'app, selezionando Account e poi Privacy , se siete tra i fortunati prescelti troverete la voce Visto l'ultima volta e online .

La popolare app di messaggistica è però al lavoro per accontentare i propri utenti e già da luglio sono apparsi segnali di uno sviluppo in fase avanzata a riguardo.

Da qui avrete accesso a due voci: Visto l'ultima volta, che potrà essere impostato su Tutti, I miei contatti, I miei contatti eccetto... e Nessuno, e Online, che potrà essere impostato come Tutti o Come Visto l'ultima volta.

In questo modo, potrete scegliere capillarmente come sarà visto il vostro stato su WhatsApp, in modo da personalizzare a piacere ogni impostazione riguardante la privacy.

In caso non l'abbiate ancora ricevuta, provate ad aggiornare l'app (vi ricordiamo che dovete essere iscritti al canale beta): è possibile che ora vi arrivi. Se invece questo non fosse il caso, vorrà dire che dovrete aspettare un altro aggiornamento, quindi continuate a seguirci per sapere quando sarà disponibile!