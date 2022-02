N26 si affaccia sul mondo delle criptovalute: in arrivo la possibilità di acquistarle

Nell'APK dell'ultima versione dell'app infatti sono state scovate delle schermate che riportano la possibiltà di acquistare delle criptovalute direttamente dall'app N26, senza passare dunque da servizi esterni. Negli screenshot in questione, si vede come N26 avviserà l'utente dell'alto rischio delle operazioni (visto che il valore di una criptovalute puà salire o scendere tantissimo a distanza di poco tempo).

Questa funzione non è attualmente disponibile (nell'ultima schermata si legge "ti faremo sapere quando sarà disponibile per te"): in ogni caso, non sappiamo ancora quali tipologie di criptovalute saranno gestibili da N26, né quando questa possibilità arriverà effettivamente per gli utenti.