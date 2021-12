Android ora registra video che nemmeno un iPhone può catturare

L'app è ancora in sviluppo attivo, e solo pochi dispositivi al momento riescono a sfruttarla correttamente. Tenete conto infatti che ci vuole non solo un buon processore per supportarla, ma anche tanto spazio di archiviazione . Al contrario dei video tradizionali infatti, quelli in RAW salvano proprio una sequenza di immagini che sono combinate in una singola clip o via software o tramite editing. Tenete comunque conto che il filmato di esempio che trovate a fine articolo è stato registrato con LG V35 e V40 , quindi smartphone sì potenti ma non certo potentisismi, per i canoni odierni.

MotionCam è la prima app ad abilitare la cattura di filmati RAW da smartphone ( 10-Bit CinemaDNG per la precisione), ed è disponibile per Android. In maniera affine alle foto in RAW, ogni fotogramma di questi video contiene tutti i dati RGB , le informazioni sul colore e sulla gamma dinamica complete, aprendo possibilità di post-produzione altrimenti irrealizzabili.

Con MotionCam insomma, Android fa ciò che ancora non riesce nemmeno ad iPhone, ed apre le porte a filmati sempre più cinematografici con gli smartphone, realizzati a patto di sapere come fare. Il video qui sotto infatti può apparire piatto e poco contrastato, ma è proprio quello il punto: al suo interno contiene tutte le informazioni per poterlo poi post-produrre con efficacia, ed inoltre già la qualità grezza della pellicola è un salto in avanti notevole, specialmente se pensate che per catturarla sono stati usati smartphone che non brillano particolarmente per la loro fotocamera.

Attenzione però: l'ultima versione di MotionCam è disponibile solo su GitHub, mentre sul Play Store c'è ancora quella senza supporto RAW. Come già accennato però, non possiamo garantirvi la sua piena compatibilità: l'unico modo è scaricarla e provarla sul vostro smartphone, confidando nei futuri sviluppi per risolvere gli eventuali bug.