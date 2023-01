La modalità Vacanza in arrivo su Benessere Digitale

Google è sempre molto presente nel mondo smartphone non solo in termini hardware ma anche per quanto riguarda i prodotti e servizi software. Tra questi troviamo Benessere Digitale.

Benessere Digitale è l'app di Google che ormai troviamo disponibile per tanti modelli Android e che ha l'obiettivo di monitorare le abitudini di utilizzo dello smartphone e delle app per proporre degli stili di vita tecnologici più sani. Tra le diverse funzionalità proposte da Benessere Digitale troviamo la Focus Mode, la modalità Concentrazione.