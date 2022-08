La modalità Riposo di Google si aggiorna: ecco le novità

Google rappresenta un punto di riferimento nel mercato smartphone, sia per i dispositivi che propone nella serie Pixel e sia per i servizi software che offre.

Da qualche anno ormai Google offre per i dispositivi Android la piattaforma Digital Wellbeing, che per noi si traduce in Benessere Digitale. Questa include la modalità Riposo, arrivata qualche anno fa per incrementare la qualità del riposo degli utenti Android.

Nelle ultime ore Google ha rilasciato un paio di interessanti novità proprio per questa sezione di Digital Wellbeing. La modalità Riposo acquisisce infatti un nuovo design dell'interfaccia grafica, molto coerente con il design di Android 13. Potete vedere il nuovo look tramite gli screenshot in galleria.