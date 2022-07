I migliori navigatori gratuiti per Android

Ormai tutti noi utilizziamo quasi quotidianamente un navigatore per orientarci in una nuova città oppure per raggiungere uno specifico ristorante. A riguardo, per Android ci sono tante app che svolgono questa funzione – grazie al GPS e ad una connessione Internet – tuttavia tra queste se ne distinguono alcune, sia per quanto riguarda la precisione sia per le funzionalità che offrono.

In questa guida, dunque, vi consiglieremo sei applicazioni - per ogni gusto - che vi aiuteranno a raggiungere qualsiasi meta, con qualsiasi informazione in tempo reale, come ad esempio incidenti, autovelox e limiti di velocità. E già che siamo in tema auto e navigazione, qui vi consigliamo le migliori dash cam da acquistare.