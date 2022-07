Le migliori app per sfondi Android gratis

Sfondi Gratis Android

Una delle peculiarità che da sempre accomuna tutti i modelli di smartphone Android sul mercato è l'elevato grado di personalizzazione che hanno a disposizione gli utenti che si affidano al celebre robottino verde. Per personalizzazione si intende sia l'aspetto funzionale del sistema operativo Android che quello grafico dell'interfaccia utente. Tra le operazioni più basilari e di impatto che si possono svolgere sugli smartphone Android c'è la personalizzazione dello sfondo di sistema. È bene precisare che ormai Android permette la personalizzazione sia dello sfondo di sistema che quello della schermata di blocco, i quali possono anche differire tra loro. Andiamo quindi a vedere quali sono le migliori app gratuite per reperire sfondi per dispositivi Android. Quelle che stiamo per vedere sono tutte app gratuite, le quali non richiedono alcun pagamento per il download degli sfondi che propongono.

Google Sfondi

Google Sfondi è sicuramente tra le app più interessanti e più ricche di contenuti. Da anni Google arricchisce le sue raccolte di sfondi, disponibili gratuitamente per tutti coloro che installano l'app. Come vedete dagli screenshot in galleria sono disponibili diverse raccolte basate su varie tematiche. Scarica da Play Store

Zedge

Un'altra app storica tra quelle che propongono sfondi gratuiti per Android è Zedge. L'app è disponibile sul Play Store al download gratuito e offre numerose alternative tra cui scegliere. Tra queste ci sono anche sfondi animati. Scarica da Play Store

WellPaper

WellPaper è l'app ufficiale di OnePlus per gli sfondi. L'app offre molte alternative e tra le peculiarità più interessanti troviamo la possibilità di impostare sfondi che rispecchiano le statistiche di utilizzo dello smartphone e di specifiche app. Alto grado di personalizzazione e sfondi animati inclusi. La trovate gratis sul Play Store. Scarica da Play Store

Walli

Anche Walli risulta tra le app più interessanti per coloro che sono alla ricerca di sfondi per dispositivi Android. Walli propone diverse raccolte dalle quali attingere, le quali comprendono anche sfondi animati. Walli include acquisti in-app, tramite i quali è possibile sbloccare contenuti e funzionalità aggiuntive. Sono presenti annunci pubblicitari. Scarica da Play Store

WallsPy

WallsPy è un'app per gli sfondi interessante principalmente per la peculiarità di permettere agli utenti di creare delle immagini a partire da gradienti e basi predefinite. Sono disponibili alternative anche in 4K. Vi sono annunci pubblicitari ma l'app è disponibile al download gratuito sul Play Store. Scarica da Play Store

