Le 10 migliori app editor video per Android

Gli smartphone Android di oggi, soprattutto i top, hanno capacità fotografiche eccezionali, con stabilizzazione, zoom estremi e risoluzioni che arrivano fino a 8K. Ma dopo aver girato centinaia di video, c'è bisogno di dare un ritocco, magari veloce perché si è in viaggio, prima di condividerli. Ed è qui che intervengono le app di editing video, ormai vere e proprie suite che permettono di effettuare le correzioni di cui abbiamo bisogno per rendere perfetti i filmati, come il taglio, l'eliminazione del mosso, alcuni effetti e altro, così anche i nostri parenti e amici (o chissà, follower su TikTok) potranno rivivere le nostre emozioni. In questa lista vi mostreremo le più versatili sul mercato, che magari consentano di effettuare un editing efficace, con regolazioni fini o meno in base al livello di esperienza dell'utente. Daremo più risalto alle app complete ma gratuite, che non appongono filigrana, dando spazio anche alle proposte più particolari.

YouCut / Video.Guru

YouCut e Video.Guru sono due ottime app per editing video gratuite, forse le migliori in questo senso, che consentono di esportare video a 1080p e senza filigrana. Le abbiamo inserite insieme perché sono veramente simili (e infatti sono sviluppate entrambe da InShot). La differenze sono nell'interfaccia iniziale, con un'icona per aggiungere i video a forma di + sviluppata in maniera diversa, ma il resto è proprio uguale. L'interfaccia di editing è molto pulita e chiara e non presenta troppi problemi di compatibilità per i video girati con altri dispositivi. Per creare un progetto si clicca sul pulsante + e poi si importa il proprio video. Si possono aggiungere effetti, musica, testi, emoji e molto altro. Qui c'è una differenza, perché YouCut nella versione gratuita consente di caricare solo la musica dal dispositivo o gli effetti audio

nella consente di caricare solo la musica dal dispositivo o gli Video.Guru consente di caricare brani anche dalla sua libreria, previa una pubblicità di 30 secondi Potete rivedere il video e una volta pronti potete salvare premendo il pulsante. Si aprirà una finestra per scegliere la risoluzione, i fotogrammi e la qualità, poi potrete salvare nella galleria o condividere. Le app sono utilizzabili molto bene anche nella versione gratuita. Per chi vuole qualcosa di più c'è la versione a pagamento, 4,99 euro all'anno o 13,99 euro una tantum. YouCut: SCARICA DA PLAY STORE Video.Guru: SCARICA DA PLAY STORE

VN Video Editor

VN Video Editor è un'app veramente interessante. Prima di tutto la versione gratuita non appone filigrane e consente l'esportazione a 1080p, inoltre pur mancando di funzionalità avanzate ha tutte le caratteristiche che si possono desiderare da un editor video per smartphone. L'app offre piena compatibilità con i filmati da altri dispositivi e consente: filtri video

effetti

transizioni

sequenza temporale facile da usare

facile da usare ottimo ritaglio video

modelli Durante l'esportazione, si può scegliere 24FPS e 60FPS e persino modificare il bitrate. Ovviamente ci sono delle limitazioni, e sono dovute al numero di progetti massimo che si possono creare giornalmente nella versione gratuita, ma per il resto è ottima. Scarica da Play Store

ActionDirector

ActionDirector è una delle app di editing video più popolari su PC e Android. È gratuita e consente di esportare video a 1080p, e pur apponendo una filigrana permette di rimuoverla guardando una breve pubblicità. Tra le sue caratteristiche principali abbiamo interfaccia chiara e semplice

e semplice moltissimi effetti

tanti filtri

aggiunta di testi, anche animati

sfondi

ampia scelta di musiche ed effetti musicali

ed molte correzioni a disposizione, ritagli

a disposizione, ritagli nella versione a pagamento può esportare a 4K Come si può capire, ActionDirector è uno degli editor video più avanzati che possiate utilizzare. Come anticipato in apertura, permette di rimuovere la filigrana guardando una pubblicità. Potete farlo in qualunque momento all'interno dell'editor. In basso a destra nella preview del video vedrete la filigrana Cliccateci sopra e apparirà un riquadro con una X Cliccate sulla X e vi verrà proposto Guarda pubblicità per rimuovere filigrana La pubblicità durerà 15 secondi e dopodiché la filigrana verrà rimossa Ovviamente c'è un limite al numero di volte per cui si può compiere l'operazione, ma non sono poche, 10 al giorno, quindi più che sufficienti per sbizzarrirvi con i vostri video gratuiti. Una volta completato il video, cliccate su Produci in alto a destra, impostate risoluzione e fotogrammi e potete salvare il video nella Galleria del telefono. Scarica da Play Store

VideoShow

VideoShow è un'app video editor piuttosto popolare che è dotata di un'interfaccia intuitiva, oltre ad essere affidabile e facile da usare. La versione gratuita si limita a esportare a 720p, propone un po' di pubblicità e appone la filigrana (che si può rimuovere guardando uno spot). Oltre alle funzioni essenziali, l'app offre: testi

effetti

musica

effetti sonori

possibilità di eseguire il doppiaggio dal vivo

dal vivo 50 temi diversi

diversi possibilità di comprimere il video

il video sfondi sfocati

regolazione della velocità dell'audio

miglioramento della voce

colonne sonore possono essere convertite in MP3

possono essere convertite in MP3 funzionalità modifica avanzate Tra i contro abbiamo una perdita di qualità video dopo l'esportazione e la versione Premium è un po' cara a 9,99 euro a settimana o 25,99 euro al mese, ma come detto in apertura si può rimuovere la filigrana guardando un po' di pubblicità, il che la pone di diritto tra le migliori della nostra lista. Scarica da Play Store

PowerDirector

PowerDirector è una fantastica app per l'editing video, anche se aggiunge una filigrana nel filmato (come purtroppo tutte le app per editing video da qui in poi) e la compatibilità con video da altri dispositivi non è perfetta. Tra le sue caratteristiche più interessanti (per la versione gratuita) abbiamo: modifica ed esporta video con una risoluzione a 1080p (4K a pagamento)

ed esporta video con una risoluzione a 1080p (4K a pagamento) avanzamento rapido o rallentatore con regolazione della velocità

o con regolazione della velocità stabilizzatore video

testi e titoli animati

e titoli animati effetti audio

filtri

chroma-key per sostituire lo sfondo L'aggiornamento alla versione premium offre modelli e funzionalità di modifica più avanzati, ma la versione gratuita è più che adatta alle esigenze di base (filigrana a parte). Scarica da Play Store

KineMaster

KineMaster è un'altra ottima app per l'editing video. La versione gratuita consente l'esportazione a 1080p, ovviamente con filigrana, e la compatibilità con altri video e formati è tutto sommato buona. Tra le caratteristiche di spicco abbiamo: Ritaglio fotogramma per fotogramma

fotogramma per fotogramma Effetti multistrato

multistrato Ottimi effetti audio

Animazione fotogramma chiave per aggiungere movimento ai livelli

fotogramma chiave per aggiungere movimento ai livelli Controllo della velocità

Regolazione colore

Miglioramenti automatici L'interfaccia è veramente intuitiva e non a caso KineMaster è molto popolare tra gli YouTuber. L'app propone una prova anche per la versione premium, ma filigrana a parte è veramente da consigliare. Scarica da Play Store

GoPro Quik

GoPro Quik è un'app sviluppata apposta per fare editing di video provenienti da GoPro, ma funziona benissimo anche con video da smartphone ed è sorprendentemente facile da usare per creare filmati originali e con molti effetti. L'app permette l'esportazione a 1080p anche nella versione gratuita e offre qualcosa di diverso nel panorama delle app per editing video. Con un semplice tocco, l'app cerca i momenti salienti e li ripropone in un filmato che poi si può ritoccare per tema (ce ne sono due dozzine a disposizione), ritaglio, musica, scritte e altro. Ovviamente non è per chi cerca il pieno controllo del suo video, ma per qualcosa da fare in modo veloce è veramente ottima. È sicuramente un'app da provare, anche se la versione gratuita aggiunge il nome dell'app alla fine del filmato. Scarica da Play Store

InShot

InShot InShot è un altro editor video gratuito non tradizionale ma semplice e immediato per chi vuole modificare filmati da distribuire sui social media, e la pagina di creazione dei video chiarisce bene la destinazione d'uso. Le sue caratteristiche principali sono: Ampia scelta di musiche

Possibilità di ritagliare e creare video clip

e creare video clip Rapporti video specifici per TikTok e Instagram

video specifici per TikTok e Instagram Possibilità di unire più clip in una

in una Possibilità di aggiungere testi

Regolazione della velocità

Fantastiche transizioni

Possibilità di cambiare lo sfondo con un clic

con un clic Tantissimi filtri a disposizione InShot non è l'editor video per chi vuole un controllo approfondito sulla propria produzione, ma è esattamente quello che promette: una via d'accesso per i social media e lo fa incredibilmente bene. La versione gratuita consente l'esportazione a 1080p e appone una filigrana, ma la compatibilità con altri formati è ottima ed è sicuramente un editor da provare. Scarica da Play Store

Funimate

Funimate è un'altra app orientata ai social media e, fedele alla sua ispirazione vi proporrà un po' di pubblicità nella versione gratuita, permetterà l'esportazione a 720p e come se non bastasse apporrà una filigrana ai video. Le sue caratteristiche principali sono: Ottimo per girare e modificare video per TikTok

e modificare per TikTok Oltre 100 effetti video avanzati

video avanzati Effetto loop immediato per i social media

immediato per i social media Emoji e adesivi per le clip

e per le clip Strumenti fusione e taglio

e 15 filtri video Se cercate un editor serio, forse non vi troverete a vostro agio con Funimate che, come suggerisce il nome, cerca più di dare un piglio divertente ai video in modo da renderli virali. L'app è molto popolare tra gli utenti di TikTok, perché sembra fatta apposta per la piattaforma, aggiungendo funzionalità utili che l'app social non ha. A quanto pare sembra che tra gli influencer di TikTok vada molto in voga riportare la fine dei video all'inizio e Funimate consente di creare facilmente questo effetto con il suo strumento di loop automatico. Se vi piace creare brevi video ricchi di contenuti eccitanti e musica accattivante, Funimate è l'app che fa per voi. Scarica da Play Store

FilmoraGo