Migliori tastiere Android per smartphone: gratis, T9 e come ripristinarle

Molti di noi utilizzano la tastiera stock del proprio smartphone Android senza porre troppa attenzione all'esperienza di scrittura, ma badando semplicemente a quello che scriviamo. Probabilmente sbagliamo, perché la tastiera è una delle app più usate in assoluto e la principale via di interazione con il nostro telefono. Questo fa sì che si sviluppi una sorta di "assuefazione" verso uno specifico layout, dimensioni di tasti e feedback (nella maggior parte dei casi parliamo di Gboard o della tastiera Samsung) senza una reale motivazione di fondo. Magari questa non è la tastiera che fa per noi, ma ormai ci si è abituati quindi cambiare è quasi un trauma che pochi decidono di affrontare. Detto questo, ci sono una serie di sviluppatori che hanno proposto idee innovative che sulle prime possono anche disturbarci o sconvolgerci, ma che poi alla lunga possono dare grandi soddisfazioni e far risparmiare tempo. C'è poi un'altra considerazione da fare, ed è l'uso dei nostri dati. Alcune tastiere non saranno piene di funzioni, ma non li raccolgono, il che per alcuni utenti può essere un plus. In questa lista cercheremo quindi di mostrare le migliori tastiere Android, gratuite e non, anche con possibilità di T9 e maggiormente intuitive, con i loro punti di forza e debolezze, oltre a qualcuna un po' più particolare, ma che chissà potrebbe essere quella fatta apposta per noi. Scopriamole insieme.

Migliori tastiere Android

Free / Gratis

Avevamo già analizzato la lista di tastiere Android gratis, qui la riproponiamo magari in chiave un po' diversa, con un accenno più alla funzionalità e meno al fatto che non usino i nostri dati. Prima di iniziare la lista, vediamo come installare o ripristinare una tastiera su Android.

Installare una tastiera Per installare una tastiera, dovete fare come segue: Scaricate la tastiera cliccando sul pulsante che troverete sotto a ogni descrizione. Questo vi rimanderà alla pagina del Play Store Cliccate su Installa Una volta completato, sempre sulla pagina del Play Store cliccate su Apri (o sul telefono andate a premere sull'icona corrispondente) a questo punto vi verrà proposto di abilitare la tastiera in questione. Premete su Abilita (o parola simile) Verrete rimandati alla pagina delle Impostazioni del telefono Gestisci tastiere sullo schermo (o virtuali) Abilitate la tastiera cliccando sull'interruttore corrispondente Il telefono vi avviserà che la tastiera potrà raccogliere il testo digitato Premete OK Se non rimandati automaticamente alla pagina della tastiera, cliccate sulla freccia in alto a sinistra (o tasto indietro o gesto indietro) Cliccate su Seleziona la tastiera Si aprirà una finestra per poter selezionare la nuova tastiera Cliccate su Completa

Per ripristinare una tastiera In caso vogliate tornare alla tastiera precedente, potete farlo in due modi (qui i nomi e le impostazioni possono cambiare da produttore a produttore): Cliccando sulla tastiera in miniatura che appare in basso a destra sotto alla tastiera a schermo (immagine sotto con la freccia) Si aprirà un menu dal quale potete selezionare le tastiere Scegliete la tastiera che preferite

che appare in basso a destra sotto alla tastiera a schermo (immagine sotto con la freccia) Andando nelle Impostazioni Cliccate su Sistema Selezionate Lingue e immissione Cliccate su Tastiera sullo schermo (o qualcosa di affine) Scegliete quella che preferite o, in caso ci sia l'opzione, cliccate su Gestisci tastiere sullo schermo e poi scegliete quella che preferite



Microsoft Swiftkey Swiftkey è una delle tastiere "storiche" del Play Store. Una volta era la regina della digitazione a scorrimento, poi Google è migliorata molto e non è più così avanti in quel senso. Ciò non toglie che sia una delle tastiere più ricche di funzioni del Play Store, e rivaleggia con GBoard su ogni aspetto. Prima era a pagamento, poi è stata comprata da Microsoft, che l'ha resa gratuita, oltre a continuare ad aggiornarla costantemente. La funzioni più interessanti sono: digitazione a scorrimento (ma non più la migliore, Google impara presto)

a scorrimento (ma non più la migliore, Google impara presto) correttore

GIF

adesivi

riga dei numeri

appunti

traduttore

temi

ridimensionamento

riga numerica

supporto multilingue Come potete vedere, è una delle tastiere più complete e pur trovando la digitazione leggermente meno veloce rispetto a Gboard è veramente ottima. Scarica da Play Store

Gboard Ok, è scontato mettere Gboard in questa lista visto che è preinstallata in gran parte degli smartphone Android, e avrei messo Fleksy se solo fosse aggiornata, ma ci sono dei motivi piuttosto importanti per questa decisione. Prima di tutto è in costante miglioramento, con frequenti aggiornamenti che la continuano a rendere sempre più piacevole da usare. In secondo luogo è versatile, ricca di funzioni per chi cerca il massimo, ma con basi solide per chi pensa solo a scrivere. Inoltre presenta tanti piccoli accorgimenti e ora con Android 12 il tema si sincronizza con quello di sistema, in pieno stile Material You. Per il resto, le sue caratteristiche più interessanti sono: digitazione a scorrimento

a scorrimento ricerca GIF

adesivi

riga dei numeri

apprendimento automatico

automatico digitazione vocale

Translate integrato

integrato ricerca Google integrata

Google integrata il dizionario è sincronizzato con tutti i dispositivi legati al proprio account Insomma, ci sono varie ragioni per farsela piacere, oltre al fatto che è gratis (al netto dei nostri dati) senza pubblicità o funzioni limitate. Scarica da Play Store

OpenBoard Fin qui abbiamo mostrato tastiere ricche di funzionalità ma gratuite. Ovviamente tutto nel mondo ha un costo, quindi quello che digitiamo può venir registrato da app di terze parti, ma questo non è il caso di OpenBoard, una tastiera gratuita e open source basata su AOSP. Dimenticatevi funzioni particolari, qui si scrive: c'è un correttore del testo, i temi Material You e... basta. Non c'è neanche la digitazione a scorrimento, per chi la usasse. Detto questo è una tastiera AOSP, e non ha neanche bisogno dei Google Play Services per funzionare. Scarica da Play Store

Typewise Custom Keyboard Passiamo a un paio di tastiere particolari, app in cui gli sviluppatori si sono impegnati parecchio per cercare una soluzione a un problema che in pochi si sono posti. Typewise è una di queste e, una volta padroneggiata, l'esperienza di scrittura può essere veramente soddisfacente. La curva di apprendimento è piuttosto ripida, e il fattore di interesse è il layout veramente particolare, a nido d'ape (per chi vuole c'è anche quello tradizionale). Gli sviluppatori affermano che una volta appreso il meccanismo di digitazione (c'è un percorso di apprendimento piuttosto lungo), con la loro tastiera si fanno fino a 4 volte meno errori di battitura, e che il loro correttore automatico è il migliore sul mercato. Oltre a questo abbiamo grande attenzione alla privacy (nessuna autorizzazione strana), funzionamento offline e supporto multilingue molto robusto. Comodissimo lo scorrimento per cancellare e ripristinare il testo, davvero unico. Manca la digitazione a scorrimento, ma sarebbe piuttosto difficile da usare con un layout del genere. L'app è aggiornata di frequente e gratuita (logo dell'app in vista), con la versione Pro (1,99 euro al mese o 24,99 una tantum) che offre più lingue e alcuni suggerimenti personalizzati. Un consiglio? Non spaventatevi alla prima installazione, potrebbe anche piacervi! Scarica da Play Store

1C Big Keyboard 1C Big Keyboard è un'altra tastiera gratuita che alla prima installazione potrebbe davvero spaventarvi. Come suggerisce il nome è veramente grande, ed è destinata a chi ha problemi di vista. Inoltre ha una funzione che consente di espandere ulteriormente l'area a disposizione della tastiera, andando a coprire tutto lo schermo del telefono. Non è una soluzione per chi vuole digitare velocemente (è piuttosto lenta) e non ha molte funzioni, ma offre qualcosa che le altre app non hanno. Scarica da Play Store

Kika Keyboard Come Go Keyboard, è una tastiera gratuita concentrata sulla personalizzazione estrema. Se volete cambiare tema ogni giorno, personalizzare i font, aggiungere GIF, emoji e quant'altro, è la tastiera che fa per voi. Dal punto di vista delle funzioni, c'è la correzione del testo e molto altro, ma non lo stile Material You (anche se forse vista la vocazione dell'app c'era da aspettarselo). L'app è aggiornata di frequente e da pagina del Play Store gli sviluppatori affermano di non raccogliere i dati degli utenti. Attenzione però, è farcita di pubblicità, altrimenti ci sono gli acquisti in app. Scarica da Play Store

Fleksy Difficile parlare di tastiere senza entrare sul personale. Ognuno ha il suo stile, quindi quello che uno può trovare eccezionalmente veloce per un altro è solo una delle tante app. Per me, Fleksy è probabilmente una delle tastiere Android più veloci sulla piazza. Poi ha anche una serie di funzioni interessanti, ma credo che una tastiera debba fare una cosa, e Fleksy la fa incredibilmente bene. Dal punto di vista delle funzionalità extra, abbiamo le cosiddette Estensioni, che ci consentono di aggiungere rapidamente: GIF

meme

adesivi

predizione parole

parole correzione testo

video di YouTube

di YouTube temi , che si possono anche personalizzare

, che si possono anche personalizzare possibilità di aggiungere una riga di emoji

scorciatoie e personalizzazioni varie Tra i lati negativi, la mancanza di digitazione a scorrimento (anche se predice molto bene le parole) nessun supporto a Material You e, soprattutto, non è aggiornata da più di un anno. Inserita in questa lista giusto perché è veloce (e nella speranza che qualcuno riprenda in mano il progetto), ma probabilmente è meglio cercare altre opzioni. Scarica da Play Store

Altre tastiere interessanti, ma non più aggiornate: Minuum e Chrooma

Arriviamo ad altre due tastiere che hanno fatto la storia del panorama Android ma che non sono più aggiornate. Come avrete notato in questa lista, do una discreta rilevanza al fatto che un'app sia aggiornata o meno. Se un'app non è aggiornata da tempo, diventa un'app zombie e sarebbe preferibile non scaricarla (soprattutto nel caso di una tastiera). Cito queste due brevemente perché erano ottime tastiere, nella speranza che il loro sviluppo prima o poi riprenda. Mimuum Mimuum era una tastiera veramente interessante e unica, con l'esperienza di scrittura relegata a una riga e che si basava sul suo ottimo sistema predittivo. Volendo poteva diventare una tastiera normale QWERTY con un semplice tocco, ma una volta imparata a usare la funzione nativa diventava veramente veloce. Purtroppo non è più aggiornata dal 2017 quindi risulta veramente difficile consigliarla (oltre ad avere solo 30 giorni di prova gratuita). Scarica da Play Store

Chrooma Chrooma è una tastiera estremamente popolare ma ha cambiato alcune volte proprietario e dall'ultimo acquisto non sembra essere più rinata. La caratteristica primaria dell'app erano i temi adattativi, che facevano cambiare colore alla tastiera in base all'app su cui si stava scrivendo, una sorta di Material You ante litteram e in app. Poi ovviamente c'erano una serie di funzioni come correzione del testo

del testo modalità predittiva grazie all'intelligenza artificiale

GIF

emoji

modalità a una mano

layout diviso Purtroppo non è aggiornata dal 2020, quindi è difficile da consigliare. Scarica da Play Store

Per smartphone

Tutte le tastiere sopra citate vanno bene per gli smartphone.

T9

Vediamo le migliori tastiere T9 Android, per chi proprio non riesce ad abituarsi ai nuovi layout. Le alternative sul Play Store non sono moltissime, e alcune non sono aggiornate molto di recente, quindi ne sconsigliamo l'utilizzo, ma le riportiamo per completezza.

Old Keyboard Old Keyboard è proprio quello che dice di essere: una vecchia tastiera modello T9. Una volta impostata, vi troverete il classico layout 3x4, ma nessuna previsione del testo (forse gli sviluppatori si sono ispirati a un modello addirittura antecedente al T9?). Tra i pro ci sono i tasti grandi, ma la tastiera è piuttosto lenta quindi un fan del settore potrebbe trovarsi un po' preso alla sprovvista (d'altro il vantaggio era la velocità di digitazione). L'app è gratuita ma è stata aggiornata l'ultima volta a marzo 2021, quindi se ne sconsiglia l'utilizzo. Per chi cerca tasti grandi, meglio orientarsi su 1C Big Keyboard. Scarica da Play Store

Smart Keyboard Pro Smart Keyboard Pro è una tastiera un po' più avanzata, con molte funzioni, layout T9 e QWERTY. L'app offre opzioni di personalizzazione e bisogna scaricare il dizionario della propria lingua per poter usare la previsione del testo. Tra le funzionalità abbiamo: T9 e layout compatti

e Temi incorporati e scaricabili

incorporati e scaricabili Scorciatoie di testo personalizzate

Input vocale

previsione del testo

del testo apprendimento automatico

gesti e azioni rapide

Emoji Come si può vedere, Smart Keyboard Pro è molto completa, ma ha due difetti, non è aggiornata dal 2020 ed è a pagamento (anche se in effetti costa poco): 2,39 euro. Ne sconsigliamo l'installazione. Scarica da Play Store

Ripristinare tastiera Android

Tastiera intuitiva Android