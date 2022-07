I browser migliori per Android, adatti ad ogni esigenza

Per funzioni, VPN, blocco della pubblicità e anche per Android TV. Aggiornato al 2022

Molti utilizzano il browser di default dello smartphone ma in effetti la scelta dell'app per navigare che si utilizza sul proprio dispositivo Android è una faccenda più delicata di quanto si pensi. Perché non c'è un browser migliore in assoluto, ma uno che possa servire meglio per certe circostanze o utenti. Magari qualcuno pone maggior enfasi alla privacy, qualcun altro cerca la possibilità di installare estensioni, altri possono valutare la possibilità di sincronizzare i propri dati di navigazione su più dispositivi, oppure una VPN integrata. Oppure ancora si possono volere tutte queste cose in momenti diversi, quindi usare differenti browser a seconda della necessità. Qualunque sia il vostro caso, fortunatamente le alternative sul Play Store non mancano. Qui elencheremo le soluzioni migliori per i diversi usi, da quelle più comuni a quelle più specifiche come appunto chi è attento alla privacy, non vuole vedere pubblicità, desidera una VPN integrata oppure cerca un'app leggera, con un occhio anche ad Android TV.

Migliori browser Android

Partendo dal presupposto che non esiste un browser migliore in assoluto, in questa lista metteremo le app più comuni, che consentano di navigare su internet in sicurezza e velocità e magari anche possano essere arricchiti da comode estensioni.

Firefox Come per i computer, Firefox è l'alternativa al più comune Google Chrome. È inserito in cima alla lista perché consente tutto quello che offre Chrome, e anche di più: sincronizzazione di password, cronologia e segnalibri

di password, cronologia e segnalibri estensioni

temi

avviso se si passa molto tempo su una scheda L'app è stato riscritta un paio di anni fa e ora è molto più veloce. Tra i lati negativi è che forse bisogna impostarla un pochino per sfruttarne al meglio tutte le sue caratteristiche. Inoltre ora sono arrivate due novità, di cui parleremo in seguito: Firefox Focus, per chi è sensibile alla privacy, e Mozilla VPN. Scarica da Play Store

Google Chrome Chrome è la scelta numero uno per chi è felicemente integrato nell'ecosistema Google, e anche per chi non lo è visto che è il browser più diffuso al mondo e quindi quello maggiormente testato dagli sviluppatori di siti. È il browser predefinito su molti smartphone Android, è frequentemente aggiornato ed è ricco di funzioni, che magari non tutti conoscono, come: sincronizzazione tra dispositivi

tra dispositivi archiviazione sicura per i metodi di pagamento

per i metodi di pagamento modalità di risparmio dati "Lite"

"Lite" traduzione automatica da molte lingue

da molte lingue blocco degli annunci dannosi

dannosi blocco dei popup

possibilità di raggruppare le schede

estensioni Insomma, ce n'è per tutti, offre una navigazione rapida e sicura ed è difficile non trovarsi bene. Scarica da Play Store

Samsung Internet Browser Samsung Internet Browser è il browser di default dei tablet e smartphone Samsung Galaxy, ma è disponibile per tutti, ed è sorprendentemente buono. È basato su Chrome ma ha un aspetto molto diverso. Tra le sue caratteristiche principali troviamo: sincronizzazione (tramite estensione Chrome)

(tramite estensione Chrome) estensioni

modalità scura

protezione dal tracciamento

layout ottimizzato per schermi di grandi dimensioni Scarica da Play Store

Microsoft Edge Un altro browser basato su Chromium molto avanzato e con un discreto numero di funzionalità. Tra queste troviamo: sincronizzazione con account Microsoft

con account Microsoft estensioni (parzialmente)

(parzialmente) blocco annunci

traduzione

gestione password

blocco del monitoraggio

controllo dei prezzi

ricerca vocale

Newsguard , che valuta la credibilità dei siti di notizie

, che valuta la credibilità dei siti di notizie modalità scura Di recente è stata aggiunta anche l'integrazione con Family Safety. Scarica da Play Store

DuckDuckGo DuckDuckGo sarebbe la prima scelta rivolta a chi cerca la privacy, ma è difficile non inserirlo tra i migliori browser. Costruito attorno al motore di ricerca DuckDuckGo e basato su Chromium, è piuttosto semplice ma offre una serie di caratteristiche veramente interessanti. pulsante per chiudere tutte le schede e la cronologia di navigazione in qualsiasi momento

e la cronologia di navigazione in qualsiasi momento eliminazione ad-tracker che tracciano gli utenti

che tracciano gli utenti crittografia più alta disponibile sul sito che si sta visitando

più alta disponibile sul sito che si sta visitando voto di privacy ai siti che si visitano, da A a F

ai siti che si visitano, da A a F cancellazione cookie dopo aver chiuso una scheda Scarica da Play Store

Vivaldi Vivaldi, basato su Chrome, è stato creato da ex sviluppatori di Opera e offre veramente tante funzionalità, tra cui spiccano: sincronizzazione

navigazione a schede , come i browser desktop

, come i browser desktop selezione rapida

funzione per le note integrata

integrata screenshot di siti Web a lunghezza inter

di siti Web a lunghezza inter modalità per la privacy

possibilità di cambiare rapidamente i motori di ricerca

traduzione

lettore codici QR Scarica da Play Store

Ecosia Ecosia è un browser web ecologico basato su Chromium. Non offre molte funzionalità rispetto agli altri ma lo inseriamo in questa lista perché propone un progetto interessante: dona fino all'80% dei suoi profitti per piantare alberi. Tra le caratteristiche di navigazione invece abbiamo: blocco degli annunci

gestione cookie e javascript per sito

e per sito tema scuro Scarica da Play Store

Android TV

Android TV può essere usata per riprodurre in streaming serie TV e film da Netflix o Amazon Prime Video, guardare i file multimediali tramite Kodi e Plex e persino riprodurre in streaming i giochi, ma se uno vuole può anche usarla per navigare sul Web. Ma quali sono i migliori browser? Scopriamoli qui sotto!

Firefox Firefox è probabilmente il miglior browser web per Android TV. Ha un'interfaccia a schede che permette l'inserimento dell'URL, la ricerca utilizzando il pulsante vocale o semplicemente aprire qualsiasi scheda tra le numerose opzioni disponibili. Tra le sue caratteristiche c'è la sincronizzazione e il supporto alle estensioni. Si scarica dalla versione web del Play Store. Scarica da Play Store

Google Chrome Chrome non è preinstallato sul Android TV, e non è neanche disponibile sul Play Store, forse perché Google non pensa ad Android TV come ad uno strumento per navigare sul web. Comunque ha sviluppato l'app, che non funziona bene come la controparte per Android, e si può installare utilizzando la versione web del Play Store. Tra i lati positivi, c'è sicuramente la sincronizzazione con gli altri dispositivi, mentre tra quelli negativi una navigazione non proprio fluida e non è ottimizzato per la navigazione con il telecomando. Scarica da Play Store

Puffin TV Browser Puffin TV Browser innanzitutto funziona con il telecomando di base di Android TV, il che lo rende molto comodo e funzionale, inoltre la sua interfaccia è stata riprogettata per Android TV, rendendolo leggero e veloce, ma soprattutto di facile lettura. Il problema di questo browser è che ha un utilizzo gratuito limitato ogni giorno. Una volta esaurito tale limite, è necessario iscriversi al suo piano a pagamento. Scarica da Play Store

TVWeb Browser TVWeb Browser è un po' come Puffin TV Browser, un browser progettato specificamente per Android TV, con una navigazione semplice, ricerca vocale integrata, segnalibri, accesso alla cronologia di navigazione, motori di ricerca personalizzabili e un puntatore del mouse sullo schermo che si può controllare con il normale telecomando Android TV. Ah, ed è gratuito. Scarica da Play Store

I migliori browser Android con VPN

In questa lista andremo a vedere i migliori browser Android con VPN.

Tor Browser Tor Browser è probabilmente il miglior browser per la privacy. Si connette alla rete proxy di Tor e nasconde la propria navigazione all'ISP e praticamente a tutti gli altri. La velocità di navigazione è abbastanza buona e offre: blocco dei tracker

blocco tracciamento

crittografia multistrato Inoltre riceve frequenti aggiornamenti ed è in continuo miglioramento. Scarica da Play Store

Opera Opera ha un servizio VPN integrato gratuito e non è nemmeno necessario registrarsi per usarlo. Basta aprire l'app toccare il logo Opera selezionare Impostazioni attivare la VPN Il servizio non ha limiti e non ha nemmeno annunci intrusivi. Si può scegliere di utilizzare la VPN sia in modalità privata che in modalità normale o solo in modalità privata, e offre la possibilità di impostare la posizione virtuale in Asia, Europa o America. Tra le altre caratteristiche abbiamo: sincronizzazione

risparmio di dati Non abbiamo inserito Opera tra i migliori browser perché nel 2020 le sue app di prestito hanno infranto delle regole del Play Store. Poi sono state corrette, ma affidare i dati a una VPN gratuita è sempre piuttosto delicato, quindi tenetene conto. Scarica da Play Store

Mozilla VPN È un servizio a pagamento per impostare una VPN sul proprio telefono, con prova gratuita di 7 giorni. Scarica da Play Store

Migliori browser Android senza pubblicità

Passiamo a una lista dei migliori browser Android per bloccare la pubblicità. Tra questi sicuramente abbiamo alcuni di quelli sopra elencati come: DuckDuckGo

Firefox

Google Chrome

Microsoft Edge Possiamo aggiungerne altri due, con funzioni interessanti per la privacy.

Firefox Focus Firefox Focus è un browser per la privacy con un sacco di funzioni di sicurezza. Blocca automaticamente pubblicità ed elementi traccianti più diffusi durante la navigazione e cancella cronologia, password e cookie. Consente una sola scheda alla volta e cancella tutti i dati di navigazione all'uscita. Scarica da Play Store

Brave Browser Brave Browser è uno dei browser Android con più funzionalità. Offre blocco degli annunci integrato

integrato blocco dei cookie di terze parti

di terze parti blocco degli script

HTTPS everywhere

impostazioni per sito

ottimizzazioni per migliorare la velocità e la durata della batteria. Non l'abbiamo inserito tra i migliori browser perché in passato ha avuto problemi di tracciamento degli utenti, ma ora speriamo siano risolti. In ogni caso, è bene da tenere in considerazione. Scarica da Play Store

Migliori browser Android leggero e veloce

In assoluto è difficile dire quale sia il browser Android più veloce, perché tutti i migliori ormai sono piuttosto ottimizzati per una navigazione ottimale. Alcuni però sono estremamente leggeri, per concedere qualcosa sul fronte delle funzionalità a favore di una minore necessità di risorse. Tra questi possiamo sicuramente inserire DuckDuckGo, ma ce ne sono altri molto più leggeri, scopriamo quali!

Google Go Google Go è un'app leggera, alternativa all'app Google per Android, che permette una ricerca (anche vocale) velocissima e un caricamento fulmineo. Inoltre carica le pagine con un basso consumo di dati, ottimizzato per chi dispone di velocità internet non proprio eccelse. Scarica da Play Store

Opera Mini Per Opera Mini vale lo stesso discorso fatto sull'etica di Opera, ma se cercate un browser leggero è sicuramente un'alternativa da tenere in considerazione. Inoltre questa app è dotata di: blocco annunci integrato

integrato download manager

manager navigazione privata

supporto per il download di video

e molte altre funzionalità Scarica da Play Store

Migliori browser Android per streaming

Tutti i browser consentono lo streaming video, alcuni tuttavia sono dotati di funzioni (anche grazie alle estensioni), che consentono lo streaming in sicurezza pur mantenendo una elevata velocità di riproduzione. Tra questi troviamo sicuramente: Firefox

Google Chrome

Microsoft Edge

DuckDuckGo

Tor Browser, anche se con quest'ultimo bisogna usare degli accorgimenti, come uscire dalla modalità a tutto schermo, per poter usare le sue capacità di non far rilevare la posizione geografica dell'utente - il che consente di accedere a contenuti altrimenti inaccessibili.

Migliori browser Android privacy