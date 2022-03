Microsoft Office leggerà i documenti anche a schermo bloccato

La prossima grande novità delle app Office per Android riguarderà la possibilità di lettura vocale dei documenti anche a schermo bloccato del dispositivo. Questo renderà possibile ascoltare la lettura di documenti anche a schermo spento , ampliando di molto le possibilità di utilizzo di Office su Android.

Attualmente le app Office per Android di Microsoft mettono automaticamente in pausa la lettura vocale dei documenti nel momento in cui il dispositivo viene bloccato.

Microsoft prevede di iniziare a distribuire la novità a partire da aprile 2022. Torneremo ad aggiornarvi appena avremo notizia del rollout a livello pubblico.