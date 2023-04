Microsoft lancia Bing Chat su Android nascondendolo in SwiftKey

Il 2023 è sempre più l'anno dei chatbot e delle IA generative : da ChatGPT a Bing Chat , passando per Bard di Google, sono in molte le aziende che provano e proveranno a cambiare le abitudini di noi utenti attraverso i loro servizi intelligenti, e Microsoft è quella che tra tutte sembra aver ingranato meglio, almeno finora. L'ultima mossa della casa di Redmond vede infatti l'arrivo della modalità chat di Bing su qualsiasi telefono Android, attraverso l'uso della tastiera SwiftKey .

Un cavallo di Troia chiamato SwiftKey Beta

Dopo il fallimento di Windows Mobile/Phone, Microsoft ha fatto un passo indietro dal settore mobile, ma non si è mai davvero ritirata; piuttosto ha cambiato approccio. L'acquisizione di SwiftKey, una celebre tastiera per Android e iOS, è avvenuta quando ancora Microsoft ci credeva (era la primavera del 2016), e sebbene non abbia finora influenzato particolarmente l'andamento del mercato, l'ultima mossa di Microsoft capitalizza questo ormai atavico investimento. Del resto all'azienda piacciono i cavalli di Troia.

In SwiftKey Beta per Android, una versione separata dell'app che potete scaricare direttamente dal Play Store, è stato infatti inserito Bing Chat, il chatbot dell'azienda che tanto ha fatto parlare di sé in questi ultimi mesi.

È sufficiente avviare SwiftKey in qualsiasi campo di testo di qualsiasi app, premere l'icona di Bing a sinistra, sopra la tastiera, e poi selezionare l'opzione Chat. A quel punto si aprirà una schermata che vi darà il benvenuto sul nuovo Bing, spiegandovi che potete "usare la potenza dell'intelligenza artificiale per trovare risposte dal Web, creare contenuto scritto e altro ancora".

Da lì in poi l'utilizzo è piuttosto intuitivo: regolate il tono delle risposte (creativo, equilibrato o preciso), e vi sbizzarrite con le richieste più assurde. Le risposte possono poi essere copiate e incollate nell'app che volete, o condivise con altrettanta facilità. Peccato solo che, tra una sessione e l'altra, non venga tenuta memoria delle interazioni precedenti, ma forse la cronologia arriverà in un futuro rilascio.