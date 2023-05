Meteo & Radar: l'app per le previsioni anche su Android Auto

Nel panorama Android troviamo tantissime app che offrono il servizio di consultazione e previsione del meteo , con un grado di dettaglio e accuratezza che può variare in maniera consistente. Negli ultimi giorni abbiamo provato Meteo & Radar , e ora vi raccontiamo perché ha una marcia in più rispetto alle altre del suo genere.

Spesso parliamo di come i nostri telefoni ci accompagnano ormai in molte attività quotidiane. Tra le cose più semplici ma sicuramente più frequenti che facciamo durante il giorno troviamo sicuramente il controllo delle previsioni meteo .

Tanto dettaglio, la marcia in più è Android Auto

Meteo & Radar è un'app che si presenta con un'interfaccia gradevole, anche se non aggiornatissima agli ultimi canoni stabiliti dal Material Design o dal Material You di Google. Questo è un aspetto negativo, soprattutto per chi fa molto caso all'interfaccia grafica e che in realtà accomuna molte app di questo genere.

Come le migliori app meteo che abbiamo provato, Meteo & Radar propone una grande serie di informazioni relative al meteo e a tutti i fattori che riguardano le previsioni.

Al primo avvio verrà richiesto di impostare una città di riferimento e abbiamo apprezzato la possibilità di usare l'app senza attivare la geolocalizzazione.