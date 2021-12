Meta è il "nuovo" sviluppatore delle app Facebook sul Play Store

Da quando l'azienda Facebook ha cambiato nome in Meta , le app della società hanno iniziato ad "adattarsi" a tutto questo, mostrando ad esempio la dicitura "from Meta" anziché "from Facebook" nella splashs creen. Da poco, il cambio di nome si nota anche su Play Store.

È infatti cambiato lo sviluppatore di alcune app dell'azienda, che ora non è più "Facebook, Inc." ma bensì "Meta Platforms, Inc.". Questa modifica, che ovviamente non cambia nulla per quanto concernce l'utilizzo del software da parte degli utenti finali, riguarda solo le app direttamente legate al social network, come appunto Facebook e Messenger, mentre non tocca WhatsApp o Instagram, che lo stesso appartengono a Meta.

Come detto, non cambia nulla per gli utenti: semplicemente, facendo una ricerca sul Play Store, lo sviluppatore di queste app sarà ora indicato come Meta.