Messaggi Google adotta nuove icone: ecco cosa significano

Google è ormai presente ovunque nel settore dei dispositivi mobili. Questo lo vediamo soprattutto per quanto riguarda gli smartphone dove, oltre a essere presente con Android, offre tantissime app e servizi.

Tra le app più rilevanti che troviamo sugli smartphone Android c'è Google Messaggi. Si tratta dell'app nata come il gestore predefinito degli SMS, e che ora supporta pienamente la messaggistica RCS. Nelle ultime ore proprio Google Messaggi ha ricevuto un'interessante novità che riguarda la gestione delle chat.

La novità che è in fase di distribuzione per Google Messaggi consiste nell'adozione di nuove icone per contrassegnare i messaggi scambiati in chat. Andiamo a vederle insieme: