I messaggi effimeri sono sempre più semplici da attivare

WhatsApp è tra le app di messaggistica istantanea più usate al mondo, forte della sua compatibilità con tutti i dispositivi, a partire da smartphone e PC. Nelle ultime ore ha ricevuto un'interessante novità.

La novità della quale parliamo riguarda i messaggi effimeri, quella tipologia di messaggi WhatsApp che vengono eliminati automaticamente dopo un certo tempo dalle chat. Tale tempo viene scelto dall'utente in fase di configurazione della chat e si applica a tutti i messaggi che vengono inviati e ricevuti nella chat stessa a partire dal momento dell'attivazione.

La novità della quale parliamo consiste nella possibilità di attivare il timer per i messaggi effimeri a più chat nello stesso momento. Come vedete dallo screenshot presente nella galleria in basso, la nuova opzione sarà presente all'interno della sezione dei messaggi effimeri associati ad una specifica chat, con la possibilità di selezionare più chat per l'attivazione del timer selezionato.

In questo modo sarà possibile attivare i messaggi effimeri secondo la modalità prescelta a più chat con una singola procedura, anche sicuramente una comodità rilevante per coloro che usano spesso questa tipologia di messaggi che scompare automaticamente dopo un certo tempo predefinito.

La novità appena descritta è attualmente in fase di distribuzione automatica per alcuni degli utenti che hanno aderito alla versione beta di WhatsApp per Android. Nello specifico si tratta della versione 2.22.16.8.

Se siete già iscritti al programma beta di WhatsApp per Android allora dovreste ricevere l'aggiornamento automaticamente attraverso il Play Store. Altrimenti potete provare a iscrivervi tramite questo indirizzo, anche se non è detto che vi siano ancora posti disponibili.